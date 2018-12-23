الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة بدون طيار تتبع التحالف العربي شمال اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف العربي في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، أن الطائرة من نوع «سي إتش فور»، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو.

في سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، المسلحين الحوثيين بارتكاب 63 اختراقا للهدنة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد تقرير لمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة، التابع للحكومة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» في عدن، بأنه خلال 3 أيام من بداية سريان الهدنة «ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية 63 اختراقا تنوعت ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة».

وأضاف التقرير أن الخروقات أسفرت عن سقوط قتيل و5 جرحى.