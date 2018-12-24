البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي قد يمتد حتى 2019

أعلن ميك مولفاني، رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يمتد إلى شهر يناير، بينما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتفاوض بشأن خفض مطالبته بمبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال مولفاني في حديث مع شبكة فوكس نيوز: "من الممكن جدا أن يتجاوز الإغلاق (الحكومي) الدورة 28 (ليمتد إلى) دورة الانعقاد الجديدة للكونجرس".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأمور ستتحرك سريعا هنا خلال اليومين المقبلين".

ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قانون الإنفاق الذي من شأنه أن يوفر تمويلا لجدار ترامب المقترح.

وينظر الحزب المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترامب.

وذكر مولفاني إن ترامب مستعد لقبول رقم أقل، رافضا تحديد مبلغ معين مشيرا إلى المحادثات الجارية.

وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر من يوم أمس السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل أول أمس الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، دون مؤشرات على حدوث تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء ذلك.

وأعرب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق "قريبا"، دون مؤشر على دعوة النواب إلى إجراء تصويت.

وتوقف عمل نحو 25 بالمئة من مؤسسات الحكومة الاتحادية، مما يؤثر على تسع وكالات حكومية ومئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل بدون أجر في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس).