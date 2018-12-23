وزير الخزانة الأمريكي: ترامب لم يقترح إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يختلف بشدة مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه "لم يقترح أبدا" إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

واستخدم منوشين حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس السبت، لنقل الرسالة من ترامب بعد تقارير إخبارية أشارت إلى أن ترامب كان يفكر في إقالة باول.

ونقل منوشين عن ترامب قوله في تغريدتين "لا أوافق تماما مع سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي".

وتابع "أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص محفظة الاحتياطي الاتحادي أمر مروع للغاية في هذا الوقت، خاصة في ضوء مفاوضاتي التجارية الرئيسية الجارية، لكنني لم أقترح مطلقًا إقالة جاي باول، كما أعتقد أنه ليس لدي الحق في فعل ذلك".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة (سي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية، فان ترامب كان يسأل مستشاريه إذا كان من الممكن قانونا إقالة باول.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع قبل أيام أسعار الفائدة مرة أخرى في خطوة انتقدها ترامب بشدة.