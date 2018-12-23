الآلاف يحتفلون في بريطانيا بشروق الشمس بعد أطول ليلة فى العام

تجمع أمس السبت، آلاف الأشخاص عند موقع ستونهنج الحجري في جنوبي بريطانيا والذى يرجع إلى ما قبل التاريخ ، وذلك للاحتفال بشروق الشمس بعد أطول ليلة في السنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأظهر تقرير تلفزيوني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض المحتفلين فى الموقع الحجرى الدائرى الذى يكتنفه الغموض، كانوا يرتدون ملابس تاريخية ملونة وبعضهم كان يغني ويقرع الطبول ويعزف على المزمار " الفلوت ".

كما أقام البعض شعائر روحية فى يوم الاحتفال الذى يعرف بالانقلاب الشمسي.

وبدأ السكان في التوافد إلى الموقع في الساعات الأولى من الصباح، لكن اضطروا إلى الانتظار حتى الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش قبل أن يتم السماح لهم بالدخول. وكانت الشرطة متواجدة لإبقاء الحشود تحت السيطرة.

ويشتهر ستونهنج، وهو أحد مواقع التراث العالمي في قائمة اليونيسكو للحفاظ على التراث بالقرب من مدينة سالزبري، بالدائرة الحجرية الرائعة التي تعود إلى 4500 عام.