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بالفيديو.. فيلسوف تونسي: الخطاب الديني يجب عليه أن يتغير ويتأقلم مع العصر


نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:30 م | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:30 م

قال الفيلسوف التونسي الدكتور محمد محجوب، إن الخطاب الديني يجب عليه أن يتغير ويتأقلم مع العصر، نظرًا كونه رسالة الله إلى الناس، مشيرًا أنه يجب أن ندرك معنى هذه الرسالة وإما أن نتشبث به كجملة من التشريعات وبهذا سوف نكون نحن في واد والعالم في واد آخر والمجتمع في واد آخر أيضًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج القنديل المذاع على فضائية الغد، أننا إذا أدركنا المعنى الحقيقي، فيعنى ذلك أننا لابد أن نعيد صياغة علاقتنا بالعالم والناس والآخرين بصفة عامة.

وأوضح أن هذا يسمح لنا أن نكون أبناء عصرنا وجيلنا، مشيرًا أن أسوأ طريقة في تعليم الشبان دينيًا في أن نلقي عليهم درسًا في كيف يجب الوضوء وما هي فقه المواريث أو كيف يجب أن تكون الصلاة، لأنه بهذا الطريقة حتى وأن تمثلت أفضل الطرق في التعليم فيكون أكثر ما يستطيع أن يصل إلية أن يحفظه وهو أن ينساه بعد مدة.

يذكر أن الفيلسوف التونسي الدكتور محمد محجوب، في طفولته أعجب كثيرا بفكر وكتابات ابن خلدون ربما ساهم هذا الأمر في أن يتجه نحو دراسة الفلسفة بداية السبعينيات من القرن الماضي، وحصل منها على شهادة الدكتوراة في الفلسفة، تبوأ بعد ذلك العديد من المناصب العلمية وألف الكثير من الكتب الخاصة بالفكر والفلسفة، ويعد عدوا شرس لتيارات الإسلام السياسي.

 

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