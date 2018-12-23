ماكرون يشيد خلال زيارته لأفريقيا بالتعاون مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى جنود بلاده في تشاد قبيل أعياد الميلاد بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأثنى ماكرون (41 عاما) على جنوده الألف المتمركزين في نجامينا ضمن مهمة "بارخان" التي تشارك في الحرب على الإرهابيين بالمنطقة.

دعا ماكرون جنوده إلى المساعدة في بناء قوات مشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وتقاتل هذه القوات ضد الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة.

وقال ماكرون خلال الزيارة: "إن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في الصراع".

أشاد ماكرون بقوة "بالتعاون النموذجي" بين فرنسا والولايات المتحدة في هذه المنطقة.

كما نوه ماكرون بالحلفاء الأوروبيين مثل بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وإستونيا وجهودهم في الحرب على الإرهاب بالمنطقة.

كانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن عزمها سحب قواتها من سوريا حيث تسهم فرنسا عسكريا في الحرب على الإرهاب.