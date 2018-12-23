المركز الروسي للاجئين: عودة أكثر من ألف سوري إلى وطنهم خلال 24 ساعة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا بعودة أكثر من ألف لاجئ من الدول الأجنبية، إلى وطنهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه "عاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى سوريا 1037 مواطنا بينهم 110 نساء و188 طفلا من لبنان عبر معبري "جديدة يابو" وتلكلخ، و669 شخصا من الأردن عبر معبر "نصيب"، بينهم 201 امرأة و341 طفلا".

وأشار المركز الروسي، إلى عودة 925 نازحا إلى ديارهم في مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وقال المركز، إن وحدات الهندسة السورية مستمرة بعد تدريبات تلقتها على أيدي الخبراء الروس - في تطهير الأراضي والمباني في عدد من التجمعات السكنية في مختلف المحافظات- وقامت بإزالة الألغام من أراض بلغت مساحتها 11.5 هكتار، ودمرت 33 عبوة ومادة متفجرة.