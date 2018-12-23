رئيس فريق المراقبة الأممي بالحديدة اليمنية يصل إلى صنعاء

وصل باتريك كاميرت، الجنرال الهولندي المكلف برئاسة لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية ، اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر محلي مسؤول لدى جماعة الحوثي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كاميرت وصل برفقة فريق لجنة التنسيق المشتركة، ومن المقرر أن يلتقي بممثلين عن حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء سيعقد لمناقشة آلية عمل اللجنة، وتمهيداً لتحرك كاميرت وفريقه إلى محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ويرجح أن يتوجه كاميرت وفريقه إلى مدينة الحديدة براً صباح يوم غد الاثنين .

ويوم أمس وصل الجنرال الهولندي إلى عدن جنوبي اليمن، والتقى بالحسن طاهر، محافظ محافظة الحديدة في الحكومة اليمنية الشرعية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق أول أمس الجمعة بإجماع دولي على إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة، والإشراف على اعادة الانتشار العسكري في الحديدة ووقف اطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم.