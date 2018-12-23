قائد قوات الناتو في أفغانستان: لم نتلق بعد أوامر بالانسحاب

صرح قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، بأنه لم يتلق حتى الآن أوامر بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجياني، قوله إن الجنرال ميلر الذي وصل إلى الإقليم، زار فيلق "سيلاب" التابع للجيش الأفغاني وعقد اجتماعا مع حاكم الإقليم حياة الله حياة، بحضور قائد الفيلق.

وأوضح أن الاجتماع بحث الوضع الأمني العام في الإقليم الواقع شرقي أفغانستان وإنشاء قوات عسكرية محلية، وتجهيز قوات أمن الإقليم، بالإضافة إلى بحث عملية السلام الأفغانية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم فيلق سيلاب الميجور محمد هارون يوسف زاي، أن الجنرال ميلر طمأنهم بشأن التعاون والدعم المستقبلي.

ويأتي ذلك بعد انتشار تقارير نسبت لمسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث خفض قواته الحالية في أفغانستان بمقدار النصف - من 14 ألفا إلى سبعة آلاف فرد - خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب لقاء مبعوثه الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، بمسؤولي طالبان في أبوظبي.