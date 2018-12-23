الأحد 23 ديسمبر 2018 7:28 م القاهرة القاهرة 17.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

القوات العراقية تدمر وكرا لداعش في الأنبار

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 6:55 م | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 6:55 م

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، وكرا لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة الأنبار.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الأحد: " إن قوة من لواء المشاة 39 الفرقة 10، بالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة وإثر معلومات استخبارية دقيقة اقتحمت وكرا يستخدم للتفخيخ بمنطقة البو جير قرب مقالع الحجر القديمة في الرمادي - الأنبار.

وأوضح أن القوة ضبطت بداخله 32 قنبلة دبابة " تي 72 " يستخدمها التنظيم في تفخيخ السيارات والطرق، بالإضافة إلى 5 صواعق تفجير، وماكينة لحيم وأسلاك للتفخيخ، مشيرا إلى أنه تم تدمير المواد في موقع الإتلاف المخصص لذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك