القوات العراقية تدمر وكرا لداعش في الأنبار

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، وكرا لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة الأنبار.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الأحد: " إن قوة من لواء المشاة 39 الفرقة 10، بالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة وإثر معلومات استخبارية دقيقة اقتحمت وكرا يستخدم للتفخيخ بمنطقة البو جير قرب مقالع الحجر القديمة في الرمادي - الأنبار.

وأوضح أن القوة ضبطت بداخله 32 قنبلة دبابة " تي 72 " يستخدمها التنظيم في تفخيخ السيارات والطرق، بالإضافة إلى 5 صواعق تفجير، وماكينة لحيم وأسلاك للتفخيخ، مشيرا إلى أنه تم تدمير المواد في موقع الإتلاف المخصص لذلك.