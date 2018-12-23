مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصدر اعلامي في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق اليوم الأحد مقتل اثنين من مسلحي الحزب بقصف المقاتلات التركية لشمال العراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" المقاتلات الحربية التركية قصفت، الليلة الماضية، مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق (قَلَتوكا و مَرَدو) التابعة لناحية قلعة دزة/100كم شمال غرب السليمانية/ في إقليم كردستان".

وأوضح أن "القصف أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب".

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية وتلاحق عناصره داخل البلاد وشمالي العراق،وذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.