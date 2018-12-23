أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه سيقوم نهاية الأسبوع الجاري بزيارة إلى البرازيل.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، "نهاية هذا الأسبوع سأغادر البلاد لأقوم بزيارة تاريخية للبرازيل. حيث سألتقي بمجرد وصولي إلى هناك مع الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، ولاحقا مع قادة آخرين".

وأضاف :"هناك طريقان لتنمية الاقتصاد الإسرائيلي: أولاهما يتمثل في تصنيع المنتجات الجديدة، وثانيهما تطوير أسواق جديدة. والبرازيل بمثابة سوق جديد ضخم، يضم قرابة ربع مليار نسمة، ومن شأن الانفتاح على هذا السوق أن يؤدي إلى إتاحة فرص العمل الجديدة والنهوض بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ".

وفي شأن عملية "درع الشمال" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان لتعقب أنفاق حزب الله، قال نتنياهو :"عملية /درع الشمال/ تحقق أهدافها وتتم وفقا للجدول الزمني الذي حُدد لها ... وستستمر هذه العملية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى تحقيق الهدف منها وهو تجريد حزب الله من سلاح الأنفاق".

وحول سحب القوات الأمريكية من سورية، شدد نتنياهو على أن هذا لن يغير من سياسة إسرائيل وأنها ستواصل "العمل ضد المحاولات الإيرانية الرامية إلى التموضع عسكريا في سورية". وحذر بالقول :"إذا لزم الأمر، فسنوسع رقعة عملياتنا هناك".

وأضاف :"تعاوننا مع الولايات المتحدة مستمر على قدم وساق ويجري على أصعدة متعددة: سواء على الصعيد العملياتي أو على الصعيد الاستخباراتي وغيرهما العديد من المجالات الأمنية".