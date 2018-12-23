كثيرون يعتبرون أن البكاء لا يليق بالرجال، وكأنهم ليسوا بشرا، فما هو الأمر إذا كان عام 2018 مليء ببكاء الرؤساء والزعماء السياسين الذين دائما ما يحرصون على أن يظهروا بمظهر الشخص القوي ذو الهيبة معتبرون أن البكاء لا يصح مع تلك المناصب!

إلا بعضهم تحرر من تلك الأفكار ولم يستطع حبس دموعه، ورصدت عدسات المصورين خلال هذا العام تلك اللحظات الانسانية للسياسين، فبكاءهم تارة كان تأثرًا وحزنا، وفرحًا تارة آخرى.

وفي التقرير التالي ترصد «الشروق» أبرز تلك اللحظات:

بوش الابن:

مشهد بكاء الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن أثناء خطابه في رثاء والده الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، خلال مراسم الجنازة التي أقيمت في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن في اوائل شهر ديمسبر، كان أكثر مشهد بارز عالميا في عام 2018 لبكاء سياسي.

رئيسة كرواتيا:

حصلت كرواتيا على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018؛ بعد فوز فرنسا بكأس العالم، وتواجدت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش على منصة تتويج الفائزين، ولكنها لم تستطع حبس دموعها عند معانقتها للنجم الكرواتي لوكا في مودريتش بعد تسليمه جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

الرئيس السيسي:

يعتبر الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء الذين بكوا على الهواء في مشاهد مؤثرة خلال تكريمات الشهداء أو الحالات التي مرت بمعاناة.

فخلال احتفال الرئيس بعيد الفطر، يونيو الماضي، مع أطفال وأسر الشهداء تأثر بسماعه حديث مقدمة الحفل عن التجارب القاسية للشهداء وشكل حياة ذويهم بعد فقدانهم أحباءهم.

وفي يوليو بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مشاهدة فيلم وثائقي عن خطة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، وكان ذلك ضمن ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة.



وكان بارزا خلال تلك المشاهد في هذا العام تأثر السيسي بسماع تجارب متحدي الإعاقة، ففي لفتة أخرى ترجع ليوليو الماضي بكى الرئيس أثناء سماعه لقصة الفتاة ندى أحمد محمد، والتي نجحت في الحصول على إحدى الشهادات القوية بقسم هندسة الميكانيكا "باور" ودرست فيها عامًا كاملًا في مصر ويتبقى لها عام آخر ستقوم بالدراسة خلاله في إنجلترا.

وفي مشهد مماثل في أكتوبر الماضي أجهش الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبكاء خلال مشاهدته لعرض تقرير «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة خلال فعاليات المنتدى العربى الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، في مدينة شرم الشيخ.

الملك سلمان :

خلال مهرجان «الجنادرية 32»، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي، تأثر الملك سلمان بن عبدالعزيز بفقرة تمثيلية في اوبريت ظهر فيه والده الراحل الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ولم يستطع حبس دموعه.

كيم جونج أون:

في مايو 2018، تحدث تقرير صحفي ياباني عن انتشار لقطات فيديو «سرية» للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهو يبكي أثناء استعراض الأوضاع الاقتصادية في بلاده حزنا على بطء وتيرة النمو.

وذكر التقرير الصحفي الصادر عن صحيفة «أساهي شيمبون» الحكومية اليابانية أن دموع كيم كانت خلال فيلم وثائقي، انتشر على نطاق ضيق في أبريل، وشاهده أعضاء كبار في الحزب الحاكم ومسؤولون في حكومة بيونج يانج.