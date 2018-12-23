الجمعية الوطنية في كوبا توافق على مشروع دستور جديد

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صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوبا أمس السبت، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع دستور جديد، وفقا لما ذكرته صحيفة جرانما الحكومية، مما يمهد الطريق أمام إجراء استفتاء بشأن الموافقة عليه.

وصوت نحو 583 من إجمالي 602 مشرع لصالح مشروع الدستور الجديد فيما لم يحضر الـ 19 مشرعا الآخرين جلسة التصويت، وفقا لما ذكرته صحيفة جرانما.

وسيصوت الناخبون الكوبيون على مشروع الدستور الجديد، الذي سيحل محل نسخة 1976، في استفتاء في 24 فبراير المقبل.

ويكمن الفرق الرئيسي بين دستور 1976 ومشروع الدستور الجديد في أن النص الجديد لا يشير إلى المجتمع الشيوعي، على الرغم من أنه يؤكد على الطابع الاشتراكي للنظام السياسي والدور القيادي للحزب الشيوعي.

ويعترف مشروع الدستور الجديد أيضا بالحق في الملكية الخاصة والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق وأهمية الاستثمار الأجنبي.