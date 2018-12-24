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ملكة السويد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 مع أسرتها

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:23 م | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:23 م

تم إطلاق 21 طلقة اليوم الأحد، احتفالا بعيد ميلاد ملكة السويد سيلفيا، التي احتفلت بعيد ميلادها بصورة خاصة مع أسرتها.

وجرى إطلاق الطلقات النارية في ستوكهولم وأربعة أماكن أخرى.

ودعا الملك كارل السادس غشر جوستاف، الذي تزوج الملكة عام 1976، أفراد الأسرة، ومن بينهم أبناؤه الثلاثة ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير كارل فيليب والأميرة مادلين، بالإضافة إلى أزواجهم وأطفالهم، للاحتفال بعيد ميلاد الملكة.

وقد اجتمعت الأسرة في قصر دروتنينجهولم خارج ستوكهولم.

ونشر القصر اليوم صورة باللونين الأبيض والأسود للملكة الألمانية المولد.

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