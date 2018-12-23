القبض على 100 محتج في باريس وسط عودة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء

أفادت قناة "فرانس إنفو" الفرنسية، أنه تم اعتقال 100 شخص، بمن فيهم إريك درويه أحد زعماء الاحتجاج، في باريس اليوم السبت خلال أحدث مظاهرة لأصحاب "السترات الصفراء".

وقالت القناة إن المظاهرة في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية حافظت على السلمية إلى حد كبير حيث شارك فيها نحو 2000 شخص فقط، وهو عدد أقل بكثير من المشاركين في الأسابيع الماضية.

وقال مصدر بالشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 40 ألف شخص احتجوا في أنحاء مختلفة من فرنسا، أمس السبت، مضيفا أنه تم القبض على أكثر من 50 شخصا خارج باريس.

وتجمع نحو مئة شخص في ستراسبورج فوق جسر أوروبا بالقرب من الحدود الألمانية أمس، مما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة المرور حتى وصول قوات الأمن، حسبما أعلنت إذاعة "فرانس إنفو".

وفي مدينة بيربينان جنوبي البلاد، توفي سائق (36 عاما) متأثرا بإصاباته بعدما صدم شاحنة كانت تشارك في الاحتجاجات مساء أول أمس.

وتباطأت حركة المرور على طريق سريع جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وكان أصحاب السترات الصفراء قد احتشدوا في الشوارع بأنحاء فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث أغلقوا الطرق والتقاطعات. وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات في وقت سابق من الشهر الجاري.