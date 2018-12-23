سوريا الديمقراطية: تنظيم داعش يصعد هجماته بعد إعلان واشنطن الانسحاب من سوريا

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل، اليوم الأحد، أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي صعدوا من هجماتهم ضد "قوات سوريا الديمقراطية" وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من سوريا.

وقال جابرييل في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم، إن تنظيم داعش يستغل إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها، وتشن هجمات مكثفة ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن "قسد" تواصل التقدم في مدينة هجين السورية والمناطق المحيطة بها بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الأرض أي انسحاب حقيقي للقوات الأمريكية حتى الآن.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنها بدأت سحب قواتها من سوريا، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

