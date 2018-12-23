الحكومة الأفغانية تعين قائمين بأعمال وزيري الدفاع والداخلية

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عينت الحكومة الأفغانية قائمين بأعمال وزيري الدفاع والداخلية، في تعديل بقيادة الأمن في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كبير موظفي مكتب الرئيس اليوم الأحد إنه تم تعيين أسد الله خالد في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، ليحل محل القائم بأعمال وزير الدفاع المنقضية ولايته، طارق شاه بهراني.

وتم تعيين عمرو الله صالح، ليتولى منصب القائم بأعمال وزير الداخلية، ليحل محل ويس أحمد بارماك.

وكان الرجلان رئيسين لجهاز الاستخبارات في الإدارة الأفغانية السابقة وفي السابق كانا ينتقدان حكومة الوحدة بقيادة الرئيس الأفغاني، أشرف غني.

ويجب أن يوافق البرلمان على تعيين الرجلين ليبدآ تولي مهامهما بشكل كامل.ولم يتضح على الفور موعد تناول اعضاء البرلمان لتلك القضية.

وكان صالح يعمل سابقا كوزير دولة للاصلاح الأمني في حكومة غني.

تأتي الخطوة بعد ظهور تقارير بأن الولايات المتحدة ستسحب عددا كبيرا من الجنود من أفغانستان.

وحددت بعض وسائل الإعلام الأمريكية العدد بنحو نصف القوات المتمركزة حاليا وعددها 14000 جندي في الدولة التي تمزقها الحرب.