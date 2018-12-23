نائب الرئيس الأمريكي: مباحثات حول مخرج لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مستمرة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس استمرار المباحثات بشأن مخرج لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ أمس السبت.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن بنس قوله للصحفيين " إن المفاوضين ما زالوا يتباحثون".

واختتم مجلس الشيوخ يوما تشريعيا على أن يعقد جلسته التشريعية التالية الخميس المقبل، إذ يتواصل البحث عن مخرج لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن مجلس الشيوخ سيجتمع خلال جلسة "شكلية" يوم الاثنين، وقد تستمر هذه الجلسات لدقائق معدودة قبل إرجائها.

وأغلقت عدة إدارات فيدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من أمس السبت بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الإنفاق وتلبية طلب الرئيس دونالد ترامب الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبعدما لم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية تعهد الطرفان بمواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيا لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.

وبدأ المأزق بعد أن رفض الرئيس ترامب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل حكومي قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار.

وأقر مجلس النواب، الذي لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين في الثالث من يناير المقبل، مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ.