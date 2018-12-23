ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج تسونامي في إندونيسيا إلى 43 قتيلا

ذكرت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء اجتياح أمواج مد عاتية (تسونامي) لمضيق سوندا الاندونيسي ارتفع الى 43 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن شخصين آخرين فقدا كما أصيب 584 شخصًا، بالإضافة إلى تضرر عشرات المباني.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا مع استمرار السلطات في جمع بيانات عن المناطق المتضررة جراء أمواج تسونامي.

ولقي 20 شخصا حتفهم بعد أن ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) جانبي مضيق سوندا الإندونيسي في وقت متأخر من يوم أمس السبت، حسبما أعلنت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن شخصين آخرين فقدا كما أصيب 165 شخصًا، بالإضافة إلى تضرر عشرات المباني.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا مع استمرار السلطات في جمع بيانات عن المناطق المتضررة جراء أمواج تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم الجيوفيزياء الإندونيسية إن الانهيارات الأرضية التي تقع تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، قد تكون هي السبب في أمواج المد العاتية.

ويقع البركان على مضيق سوندا الفاصل بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

ووفقا لوكالة علم المناخ، فأن البركان فقد ثار البركان الساعة 09:03 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (14:03 بتوقيت جرينتش)، وضرب تسونامي المضيق الساعة 09:27 من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (14:27 بتوقيت جرينتش).

وقال نوجروهو: "في الوقت نفسه، كان المدّ مرتفعاً بسبب اكتمال القمر، لذا كان مزيجاً من ظاهرتين طبيعيتين، التسونامي والمدّ المرتفع".

وتابع إنه تم تسجيل إصابات في كل من إقليم لامبونج على جانب سومطرة من المضيق وإقليم بنتن على جانب جاوة من المضيق.

وكانت بعض المناطق الأكثر تضررا في بنتن، حيث توجد العديد من المنتجعات الشاطئية الشعبية التي كان من المرجح أن تكون مشغولة في موسم العطلات.

وأفادت تقارير بأن تسعة فنادق وعشرات السيارات تضررت على شاطئ كاريتا في بنتن.