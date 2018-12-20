ترامب: داعش منى بالهزيمة «إلى حد كبير» ويمكن لدول إقليمية أن تتعامل مع فلوله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم داعش " هُزم إلى حد كبير"، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن التنظيم منى بهزيمة كاملة ، قائلا إنه يمكن لدول في المنطقة، من بينها تركيا، أن تتعامل مع فلول التنظيم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب سحب قواته من سورية، قائلا إن داعش هزم بالكامل. واستقال وزير الدفاع جيم ماتيس بعد فترة قصيرة من ذلك الإعلان، في خطوة ينظر إليها على أنها رفض حاد لذلك القرار وللرئيس.

وأفادت تقارير إعلامية من بينها شبكة (ٍسي بي إس) وصحيفة (واشنطن بوست) بأن بريت ماكجورك، المبعوث الرئاسي للحرب ضد داعش، قد استقال أيضا هذا الأسبوع بسبب خلافات مع البيت الأبيض.

وقال ترامب: "الآن، تمت هزيمة داعش إلى حد كبير وينبغي على دول محلية أخرى بما في ذلك تركيا، أن تكون قادرة على التعامل بسهولة مع أي مما تبقى. نحن عائدون إلى الوطن".

وأضاف أنه كان من المفترض في البداية أن تظل القوات الأمريكية في سورية لمدة ثلاثة أشهر، لكنها ظلت لمدة سبعة أعوام.

وتابع: "عندما أصبحت رئيسا كان داعش متوحشا، والآن داعش هُزم إلى حد كبير".