البيت الأبيض: ترامب يعلم عدم تمتعه بسلطة عزل رئيس مجلس الاحتياطي

أفاد مستشاران بالبيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفهم الآن أنه يفتقر لسلطة عزل جيروم إتش باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، جاءت تصريحات المستشاران ردا على تقارير تحدثت عن أن ترامب كان يستفسر عن عزل باول.

وردد مايك مولفاني القائم المرتقب بمهام كبير موظفي البيت الأبيض اليوم الأحد، تصريحات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوشين.

وجاءت تصريحاتهما بعدما انتشرت تقارير إخبارية عن أن ترامب سأل مساعديه عن إمكانية عزل باول.

ويعمل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليديا بشكل مستقل عن الرئاسة، حيث يسعى للحفاظ على استقرار التضخم وتشغيل عجلة الاقتصاد بأقصى طاقتها.

كان ترامب قد أبلغ سابقا مستشاريه أن باول "سيجعلني هوفر" في إشارة إلى الرئيس هربرت هوفر الذي شهد عهده فترة الكساد العظيم.

كما وجه ترامب مرارا انتقادات إلى مجلس الاحتياطي لزيادته أسعار الفائدة، وهي انتقادات تضاعفت مطلع الأسبوع على الرغم من نفيه أنه يقترح عزل باول.

وفي تغريديتين يوم أمس السبت، قال منوشين إنه تحدث مع ترامب وأن الرئيس أبلغه أنه "أختلف تماما مع سياسة مجلس الاحتياطي، أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص حزمة المجلس هو أمر مروع تماما في هذا التوقيت خاصة في ضوء مفاوضاتي التجارية الرئيسية الجارية، لكنني لم أقترح أبدا فصل رئيس المجلس جيروم باول أو حتى الاعتقاد أن لدى الحق للقيام بذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد أن يتمتع بسلطة لفصل باول، قال مولفاني في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" إن الرئيس لا يعتقد أن في مقدوره القيام بذلك.

وقال السناتور ريتشادر شيلبي وهو جمهوري عن ولاية ألاباما ويرأس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن ترامب يجب أن "يكون حريصا للغاية" عند تعامله مع باول.

وقال شيلبي إن "مجلس الاحتياط تأسس كي يكون مستقلا عن الرئاسة ... وعلى الرغم من اختلافي مع باول في بعض الأوقات، فإنني باللجنة المصرفية لمدة أطول عن أي فترة شغلها معظم الأشخاص وأترأسها. أعتقد أن مجلس الاحتياطي يجب أن يظل مستقلا قدر المستطاع".