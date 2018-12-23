وفاة بادي آشداون الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا

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توفي بادي آشداون الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا يوم أمس السبت عن 77 عاما.
وكتب الحزب في تغريدة على تويتر "ببالغ الحزن نعلن أن بادي آشداون توفي في وقت سابق هذا المساء بعد مرض لفترة قصيرة".