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وفاة بادي آشداون الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا

لندن (رويترز)
نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 4:19 ص | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 4:19 ص

توفي بادي آشداون الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا يوم أمس السبت عن 77 عاما.

وكتب الحزب في تغريدة على تويتر "ببالغ الحزن نعلن أن بادي آشداون توفي في وقت سابق هذا المساء بعد مرض لفترة قصيرة".


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