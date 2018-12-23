وسائل إعلام كورية شمالية تنتقد مشاركة سول في قرار أممي يدين سجل حقوق الإنسان لبيونج يانج

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انتقدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الأحد، مشاركة كوريا الجنوبية في دعم قرار أممي يدين سجل حقوق الإنسان لبيونج يانج، وذلك على الرغم من جهود بناء الثقة بين الدولتين.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا خلال اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة في 17 ديسمبر الجاري ينتقد «انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والممنهجة وواسعة النطاق من جانب كوريا الشمالية».

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن موقع اورممينزوكيري الكوري الشمالي الإلكتروني الخارجي القول: «السلطات الكورية الجنوبية أعربت عن دعمها لخطة أمريكية مناهضة لبيونج يانج لإدانة وضع حقوق الانسان في البلاد»، ووصفت مشاركة سول في القرار بـ«التوجه ذو الوجهين».

وأضاف الموقع: «تتحدث كوريا الجنوبية أمامنا عن الثقة والتناغم، في الوقت الذي تتبع فيه مخطط القوى الأجنبية من وراء ظهورنا».

وانتقد موقع ماياري الكوري الشمالي الإلكتروني أيضا الدول التي شاركت القرار، محذرة من أن «أتباع أمريكا سوف يدفعون ثمنا باهظا لأعمالهم الاستفزازية».

ويقول المراقبون إن مثل هذه الانتقادات جاءت من وسائل إعلام خارجية وليس الصحيفة الرسمية لحزب العمال الكوري الشمالي أو وزارة الخارجية، مما يشير إلى أن بيونج يانج تهدف لضبط مستوى الانتقادات للحفاظ على التعاون بين الكوريتين.

ويذكر أنه بعد تمرير القرار المتعلق ببيونج يانج، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تدعم القرار من منطلق بذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لإحراز «تقدم ملحوظ» في سجل حقوق الإنسان بكوريا الشمالية.