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البرلمان العراقي يصوت على قضاة محكمة التمييز الاتحادية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 12:52 ص | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 - 12:52 ص

صوت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على قضاة محكمة التمييز الاتحادية، قبل أن يقرر رئيس المجلس محمد الحلبوسي رفع الجلسة المنعقدة إلى اليوم الأحد.

وقرر المجلس - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - الاستمرار بعقد جلساته اليوم وغدا، بدلًا من الأسبوع المقبل.
وأفادت القناة أن النواب الكرد أنهوا مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب بعد اجتماعهم مع رئيسه بشأن انتخاب قضاة محكمة التمييز.

يذكر أن مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 241، فيما تضمن جدول أعمالها التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.


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