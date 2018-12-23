وزير البحرية الأمريكية: مصر شريك إقليمي حيوي في حماية الوصول الحر والمفتوح إلى البحرين المتوسط والأحمر

وصف وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر مصر، بأنها "شريك إقليمي حيوي في حماية الوصول الحر والمفتوح إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر".

ونقلت السفارة الأمريكية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، عن سبنسر قوله أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان في أولويات مشتركة ، مثل وقف تدفق البضائع المهربة وتجارة البشر.

وأشارت السفارة فى بيانها إلى أن ريتشارد سبنسر قام بأول زيارة له لمصر هذا الأسبوع، حيث اجتمع خلالها مع كبار القادة المصريين لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر لدعم الدور الرائد لمصر في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.

وأضاف سبنسر أن المناورات البحرية المشتركة EAGLE SALUTE و BRIGHT STAR 18؛ أظهرت بوضوح قيمة قواتنا البحرية التي تعمل من أجل المزيد من الأمن البحري في المنطقة.

وأوضح بيان السفارة الامريكية أن ما يناهز ثمانمائة من أعضاء الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة شاركوا في تدريب BRIGHT STAR 18 بدعوة من القوات المسلحة المصرية ، حيث ركزت التدريبات البحرية على تعزيز مفاهيم الأمن والتعاون الإقليمي وتوطيد التوافقية في سيناريوهات الحرب غير النظامية.

وأكدت السفارة أن المشاركة في هذه التدريبات تعزز العلاقات العسكرية بين القوات الأمريكية والقوات المصرية في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية القيادة المركزية ، وكذلك بالنسبة للدول المشاركة الأخرى.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة -كشريك مع مصر- ملتزمة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري من خلال التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.