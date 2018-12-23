مؤسسة حقوقية فلسطينية: تحقيق الاحتلال في استشهاد المقدسي قاسم العباسي لن ينتج عنه شيء

قال شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" الفلسطينية، إن "قضاء الاحتلال الإسرائيلي لن ينتج عن تحقيقه شيء فيما يتعلق بالشهيد قاسم العباسي الذي أعدمه الاحتلال بدم بارد، لأنه قضاء غير جدي وغير محايد".

واعتبر جبارين، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال حاولت في البداية التغطية على جريمة قتل العباسي لكن فيما بعد اتضحت الصورة بشكل نهائي بعد تحرك فعلي في القدس المحتلة سيما من عائلته، الأمر الذي فضح مزاعم الاحتلال الذي أعلن فيما بعد أنه سيجري تحقيقا بشأنه.

وشدد جبارين على أن "عمليات القتل الممنهج التي ينفذها جنود الاحتلال تتم بغطاء رسمي من قبل رئيس حكومتهم نتنياهو الذي قال عام 2014 إنه لن يسمح بملاحقة أي ضابط أو جندي اسرائيلي"، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب وتحصين الجنود هي سياسة رسمية إسرائيلية.

وفيما يتعلق بإطلاق الرصاص على الجريح، قال جبارين إن تم ذلك أثناء الحرب فهي جريمة حرب، فيما يعتبر الإجهاز على المدنيين جريمة مضاعفة.

وبشأن توجه المواطنين للجنائية الدولية لتقديم شكاوى ضد الاحتلال، أوضح جبارين أن دولة فلسطين وعلى المستوى الرسمي قدمت تقارير بجرائم الاحتلال للجنائية وتتابع ذلك لكن الأخيرة ما زالت في مرحلة الفحص، مضيفا بأنه عندما يتم فتح تحقيق رسمي سيكون باستطاعة أي شخص أو مؤسسة تزويد المحكمة بالمعلومات مع الحرص على دقتها.

يذكر أن الشاب محمد هاني العباسي، كان قد أكد في روايته كشاهد عيان على تفاصيل ولحظات إطلاق النار على الشهيد قاسم محمد علي العباسي (17 عاما) قرب حاجز "بيل ايل" عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة مساء الخميس الماضي، أن الاحتلال أطلق النار على مركبتهم بصورة عشوائية بالقرب من مستوطنة "بيت أيل"، مما أدى إلى استشهاد قاسم من بلدة سوان بالقدس المحتلة.