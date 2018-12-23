تعزيزات عسكرية تركية وسورية تصل إلى منطقة منبج في ريف حلب

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دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة دخلت إلى ريف حلب الشرقي شمالي سوريا، وفي الوقت نفسه دفعت الحكومة السورية بقوات تستعد لدخول المنطقة.

وقال مصدر في قوات درع الفرات التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن أكثر من 50 ألية عسكرية تحمل مدافع وعربات نقل جنود دخلت الأراضي السورية من معبر حوار كلس مع بلدة الراعي في ريف حلب الشرقي في طريقها إلى نقاط تجمع الجيش التركي مع فصائل المعارضة على خط الساجور شمال غرب مدينة منبج".

وأكد المصدر أن "الرتل العسكري الذي وصل يوم السبت إلى ريف حلب الشرقي يعد من أهم ألوية المدفعية الثقيلة للجيش التركي".

ومن جانبه نفى عضو في مجلس سورية الديمقراطي في مدينة منبج، صدام الحمد، اتفاق مع القوات الحكومية ودخولها لمدينة منبج خلال الساعات القادمة.

وقال الحمد لـ(د.ب.أ) إن "هناك تحشد للقوات الحكومية في منطقة التايه حوالي 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة منبج ولا نعلم إن كانت ستدخل المدينة، لان تطورات الملف السوري أصبحت تتغير بين ساعة واخرى".

وأشار الحمد إلى "إمكانية الاتفاق مع الحكومة السورية لدخول الجيش السوري إلى منبج".

وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) أن "العلم السوري سيرفع في مدينة منبج خلال اليومين القادمين وتدخل القوات الحكومية إلى مدينة منبج".