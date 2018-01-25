إنقاذ عشرات المحتجزين إثر الهجوم على مقر منظمة «أنقذوا الأطفال» في أفغانستان

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أفادت تقارير إعلامية بإنقاذ العشرات ممن كانوا محتجزين داخل مقر منظمة "أنقذوا الأطفال" بمدينة جلال أباد الأفغانية، والذي تعرض لهجوم من قبل مسلحين اليوم الأربعاء.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد الناجين قوله: إنه احتجز نفسه رفقة قرابة 40 شخصا آخرين داخل إحدى الغرف الآمنة بالمبنى وأن أحد المسلحين حاول اقتحام الغرفة إلا أنه فشل في ذلك.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية مقتل أربعة من المهاجمين خلال اشتباكات مع قوات الأمن فيما لا يزال مهاجمات آخران في عداد المفقودين.

كان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقر المنظمة البريطانية بإقليم "ننجرهار" بشرق البلاد والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.