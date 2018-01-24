43 شخصا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين مفخختين ببنغازي

انفجرت سيارتان مفخختان، مساء الثلاثاء، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن سقوط 43 شخصا ما بين قتيل وجريح.



وانفجرت سيارة أمام مسجد بيعة الرضوان أثناء خروج المصلين من صلاة العشاء، وأعقب انفجار سيارة ثانية أمام مقر مصلحة الجوازات بمنطقة السلماني في بنغازي.



وقالت مصادر طبية في بنغازي أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم 11 قتيلا و32 مصابا في التفجيرين، بحسب موقع "بوابة الوسط".



كانت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي "فادية البرغثي" قد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن المستشفى استقبل 30 حالة بين قتيل وجريج.



ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن مصادر أمنية في بنغازي، أن أحمد الفيتوري آمر وحدة القبض والتحري، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، من بين قتلى التفجيرين اللذين وقعا في بنغازي مساء اليوم.



من جانبه، أكد الناطق باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلود الزوي، مقتل الفيتوري.



يأتي التفجيران في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011.