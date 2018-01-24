وأعلنت أرديرن، الأسبوع الماضي، أنها وشريكها ينتظران وضع أول طفل لهما في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

دعت هيذر مكراكن عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي النيوزيلنديين إلى غزل ملابس يدويا والتبرع بما ينتجونه للجمعيات الخيرية. واستخدمت مكراكن في حملتها هاشتاغ (انسجوا من أجل جاسيندا) #KnitForJacinda.

وسرعان ما انتشر الهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل المستخدمون صور الملابس التي غزلوها يدويا.

وقالت مكراكن، التي تعيش الآن في الولايات المتحدة، لبي بي سي، إنها لم تكن تتوقع أن يؤيد كثيرون فكرتها.

وأضافت "شعرت بالسعادة عندما سمعت الخبر، وأحسست أنه يتعين علي تقديم هدية بسيطة، ثم جاءتني فكرة الهدية التي سيسعد بها الأطفال كثيرا لا سيما أنهم في حاجة إليها".

وتابعت "لدي خبرة لا بأس بها في غزل الملابس يدويا، لذلك أتحدى نفسي في صنع شيء جيد. والآن بعدما أصبحت مسؤولة علانية يتعين علي أن أواصل".

من المتوقع أن تضع أرديرن مولودها في يونيو/ حزيران

ولم يكن النيوزيلنديون فقط من تفاعلوا مع الهشاتاغ، إذ أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في المشاركة في الحملة.

ونشر مستخدمون من أماكن أخرى، ممن استلهموا الفكرة، صورا للملابس الصوفية التي غزلوها بموقع تويتر.

وشجعت الحملة كثيرين على إرسال منتجاتهم إلى قسم الأطفال في مستشفى ميدلمور بمدينة أوكلاند.