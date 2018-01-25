جوتيريش يقرر عدم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش قرر عدم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بسبب بعض المشاكل بالمواعيد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن جوتيريش سيسافر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا غدا الخميس لحضور قمة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف دوجاريك "عادة ما ننتقد بسبب الذهاب لدافوس، كما ننتقد أيضا عندما لا نذهب إلى هناك".

كما أكد دوجاريك على أهمية تواجد الأمم المتحدة بهذا المنتدى موضحا أن ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة سيمثل الأمم المتحدة بالمنتدى.