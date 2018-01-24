جامعة بني سويف تفوز بمشروع جديد في «النانو بيوتكنولوجي» ممول من الاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن فوز الجامعة بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي "إيراسموس" في مجال تكنولوجيا النانو الحيوية Nano Biotechnology وذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2019، يأتي ذلك في إطار برامج الماجيستير ودكتوراه "إيراسموس موندوس"، الممولة من الاتحاد الأوروبي كمنح لطلاب الدراسات العليا بالجامعة

وأوضح الدكتور "منصور" أن الجامعة قامت بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك في إطار برنامج ERASMUS الأوروبي بالاشتراك مع جامعة فيجو (Vigo) الإسبانية، مشيرا إلى أن الاتفاق يضم سفر عدد 5 طلاب دكتوراه في مجال النانو بيوتكنولوجي لمدة 6 شهور لكل منهم وكذلك سفر عضو هيئة تدريس لزيارة جامعه فيجو، لافتا النظر إلى أن برنامج ERASMUS مع الاتحاد الأوروبي سوف يتكفل بكل النفقات دون أي أعباء مالية على الجامعة.