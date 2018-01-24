-«هواوي» العالمية: نسعى لنكون ضمن أكثر 5 شركات إنفاقا فى العالم على البحث والتطوير في 2018

كشفت شركة هواوى العالمية أنها تخصص نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% سنويا من إجمالي عائداتها للبحث والتطوير، بما يزيد عن 6 مليارات دولار فى عام 2016، وهو ما يؤهلها لتكون ضمن الخمس مراكز الأولى على قائمة أكثر الشركات إنفاقاً على البحث والتطويرفي العالم في 2018، الجدير بالذكر ان هواوى أحتلت المركز الـ 9 خلال عام 2016.

أكد ديفيد كيم مدير العلامات التجارية فيهواوى العالمية أن البحث والتطوير لدينا يركز على الرؤية المستقبلية طويلة الأمد، مع تقديم الاستثمارات المناسبة التي تساهم في تقوية ملفها لبراءات الإختراع والتطوير، مع الإهتمام بالكوادر البشرية المدربة القادرة على تحقيق الإبتكار والتطوير. ويعمل بالشركة نحو 180 ألف موظف، منهم 80 ألف مهندس يعملون في البحث والتطوير، موزعين على 36 مركزاً لدعم الإبداع، إضافة الى 15 مركزاً للبحث والتطوير منتشرة في معظم دول العالم.

وأشار إلى أن الشركة إستثمرت خلال 10 سنوات فقط حوالي 313 مليار دولار في مجال تنمية صناعة الإلكترونيات، كما حصلت على نحو 62 ألف براءة اختراع على مستوى العالم و63% منهم خارج الصين وذلك على مدار عمر هواوى الذي يمتد لما يزيد عن 30 عاما في الأسواق سواء المحلية أو العالمية، موضحاً أن الشركة تركز فيما تقدمه من منتجات مختلفة ومتنوعة ومتميزة على الأداء المتكامل.

وقال إنه من الضروري الاهتمام بتطويرالشبكات بجانب الاهتمام بتطوير الهواتف لذلك لدي هواوى 9 مراكز للبحث العلمي يعمل فيها 500 مهندس في مجال تطوير معدات الشبكات حول العالم، إضافة إلى الإهتمام بالبحث والتطوير في تقنيات وبرمجيات "EMUI" ومنها دول مهمة كأمريكا والسويد وباريس والصين والهند وهي مراكز رئيسية بالنسبة لتطوير منتجاتنا. كما تعمل هواوى مع 600 من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية، وأطلقت برنامج تمكين المطور بنحو مليار دولار، لدعم شركاء ومطوري التطبيقات.

وأضاف إن أحد أهم أمثلة الشراكة النجاحةهو إنشاء "مختبر ماكس بيريك المبتكر" للبحث والتطوير بالتعاون مع شركة لايكا رائدة صناعة الكاميرات في العالم. ويقع المختبر الجديد في المقر الرئيسي لشركة لايكا العالمية في مدينة "يتزلار" الألمانية، لقيادة عملية التطوير للأنظمة البصرية

والتقنيات المعتمدة على البرمجيات لتحسين جودة التصوير في التطبيقات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي الموجودة على الهواتف الذكية، إضافة إيضاً أن الشركة تسعى لإجاد حلول لعملية التصوير الفوتوغرافي المعتمدة على الحاسوب، وتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وأوضح أن مفهوم الابتكار الجديد لدي هواوي يرتبط بضرورة أن يكون ذو معنى ولديه استخدام حقيقي على أرض الواقع وليس إبتكار من أجل العلم فقط وإنما نرفع شعار "الابتكار من أجل الحياة" وتلبية متطلبات المستخدمين، حيث تتميز منتجاتنا بالسهولة وبدون تعقيد وهي بذلك صديقه للمستخدم "User Friendly"، كما تحرص هواوي على حل جميع المشاكل التي تواجه المستخدمين، وهو من الأمور التي تميز هواوى أيضا عن غيرها من المنافسين، فالإبتكارات لدينا يحب أن ترتبط بحدوث تأثير إيجابي وملموس بما يساهم في تحسين حياة المستخدمين.