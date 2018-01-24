نجاح عالمي متواصل لـ«هواوي» خلال 2017 بعد زيادة الإيرادات السنوية 30% وتجاوز حصتها من السوق العالمية 10%

كعادتها تواصل شركة هواوي لأعمال المستهلك تقديم تكنولوجيا مبتكرة لكافة مستهلكيها حول العالم للسنة الجديدة ويعتبر عام 2017 عاما استثنائي لشركة هواوي حيث تجاوزت حصتها في السوق العالمية 10٪ مما جعلها واحدة من أفضل ثلاثة علامات تجارية للهواتف المحمول في العالم حيث تتوقع "هواوي" أن تحقق إيرادات قدرها 236 مليار يوان صيني خلال عام 2017، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 30٪، في حين يتوقع أن تصل الشحنات العالمية السنوية للهواتف الذكية من هواوي إلى 153 مليون وحدة.

كانت شركة هواوى قد أطلقت خلال الربع الأخير من عام 2017، سلسلة هواوي Mate 10 التي لاقت نجاح وإقبال كبيرين في جميع أنحاء العالم حيث تألفت مجموعة هواوي Mate 10 وMate 10 Pro - أول هواتف ذكية في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وجاءت ايضاً السلسلة متضمنة أول هاتف اقتصادي مزود بأربع كاميرات وشاشة عالية الوضوح بتقنية Huawei FullView، وهو هاتف Mate 10 Lite.

حافظت سلسلة هواوي Mate 10 على تصدرها المبيعات في الكثير من الأسواق حول العالم حيث اقتنصت السلسلة الجديدة لقب أفضل هاتف ذكي من قبل مجلة Forbes العالمية، كما حازت على لقب أفضل هاتف أندرويد، والهاتف الأكثر أناقة.

كما صنفت مجلة TechRadar البريطانية المتخصصة في مراجعة الهواتف الذكية هاتف Mate 10 Pro كأفضل هاتف من حيث قدرة الفائقة وسعة البطارية الكبيرة التي تفوقت على جميع منافسيه.

استطاعت هواوى زيادة نسبة الوعي بعلامتها التجارية لدى مستهلكيها حول العالم من 81٪ في عام 2016 إلى 85٪ في عام 2017. كما جاءت هواوي أيضاً في المرتبة الـ70 من قائمة Interbrand الدولية لأفضل علامة تجارية عالمية في العام 2017 وفي المرتبة 50 من قائمة BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية قيمةً في العالم كما تعتبر هواوى الشركة الصينية الاولى والوحيدة ضمن قائمة Forbes لأعلى العلامات التجارية قيمة لتحتل المرتبة ال 88 في عام 2017.

الجدير بالذكر أن مجموعة هواوي لأعمال المستهلك تستعد للإعلان عن نتائجها المالية عن عام 2017، وتأتي النتائج الإيجابية لتعكس الأداء القوى والنمو المستمر للشركة خلال العام. وقد ساهمت كافة الأنشطة والحملات التسويقية فضلاً عن إطلاق عدة هواتف ذكية جديدة خلال العام في زيادة الوعي بعلامة هواوي التجارية وارتفاع نسبة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل ملحوظ.