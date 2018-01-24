تقدم بوابة الشروق خدمة البث المباشر لمباراة المنتخب المصري لكرة اليد أمام منتخب الكونغو برازافيل في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًا في الجابون.
تشير النتيجة الأن لتقدم المنتخب المصري بنتيجة 5 - 1 في الدقيقة 5 من المباراة
الدقيقة 9 .. رمية جزائية لمصر والنتيجة 6-4
الدقيقة 10 .. الأحمر يهدر الرمية الجزائية
الدقيقة 10 .. بطاقة حمراء لأحمد الأحمر لتسديد الكرة في وجه حارس المرمى
الدقيقة 12 .. صفوف المنتخب تكتمل بعد الطرد بنزول أحمد أبوالفتوح حماصة
الدقيقة 12 .. النتيجة 7-5 لمنتخب مصر
الدقيقة 15 .. النتيجة 10 - 6 لمصر
الدقيقة 17 .. وقت مستقطع (النتيجة 11 - 7 لمصر)
الدقيقة 20 .. النتيجة 12 - 8 لمنتخب مصر
الدقيقة 21 .. إيقاف دقيقتين للاعبان من مصر
الدقيقة 21 .. رمية جزائية للكونغو يحرزها اللاعب بنجاح (النتيجة 12 – 9)
الدقيقة 21 .. النتيجة 13 - 9
الدقيقة 23 .. اكتمال صفوف المنتخب (النتيجة 14 -10)
الدقيقة 24 .. بطاقة صفراء لوسام نوار
الدقيقة 25 .. النتيجة 16 - 10
نهاية الشوط بتقدم مصر 18-15
بداية الشوط الثاني
الدقيقة 5 .. مصر توسع الفارق إلى 21 - 15
الدقيقة 6 .. رمية جزائية لمصر
الدقيقة 6 .. محمد سند يهدر الرمية الجزائية
الدقيقة 7 .. وقت مستقطع
الدقيقة 10 .. النتيجة 23 - 16
الدقيقة 15 .. النتيجة 27 - 18
الدقيقة 20 .. النتيجة 29 - 19
الدقيقة 24 .. وقت مستقطع
نهاية المباراة .. مصر تفوز 37-22