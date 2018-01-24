سفير إثيوبيا بالقاهرة: نؤمن أن نهر النيل هو شريان حياة للمصريين

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، تايي أثقاسيلاسي، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا ليست قائمة على نهر النيل فقط، إنما هي متفرعة وهناك تعاون في عدد من المجالات.



وأضاف «أثقاسيلاسي»، خلال لقائه عبر برنامج «نقطة تماس»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، «من جانبنا، نؤمن كما قالها رئيس الوزراء الإثيوبي عدة مرات وعلى الملأ، بأن نهر النيل هو شريان حياة للمصريين، ونعلم أن نهر النيل أمر هام وحاسم للشعب المصري، حيث تعتمد عليه الحياة بأسرها داخل مصر، لكن هذا السد في غاية الأهمية لنا من أجل التنمية».



وأشار إلى أن هناك 65 مليون إثيوبي يعيشون بدون مصباح كهربائي، ومن ثم فإثيوبيا بحاجة لسد النهضة من أجل الكهرباء، موضحا أن مشكلات سد النهضة سيتم حلها، ولن تقام أي حروب في المنطقة بسبب المياه.