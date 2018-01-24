قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه تم افتتاح أول مصنع في مصر لمشتقات البلازما، لبدء تجزئة وإنتاج مشتقات البلازما، لتوفير العلاج بصورة أساسية لمرضى الكبد والتجلط والمناعة، بالإضافة إلى علاج أمراض أخرى.

وأضاف «راضي»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، الأربعاء، أن مصر حاولت من قبل بناء هذا المصنع إلا أنه فشل في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء هذا المصنع وتجزئة البلازما وإنتاج المنتج النهائي على أرض مصر وعدم إرسال العينات للخارج لتجزئتها.

وأوضح أن إنشاء المصنع في مصر من الأهمية بمكان حتى تمتلك مصر هذه القدرة لأهميتها بالنسبة إلى المرضى، مضيفًا أنه لاستيراد هذه المشتقات يتم حجز الدور في مصانع الخارج قبلها بعام ونصف.