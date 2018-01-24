الشرطة الهندية تشدد إجراءاتها الأمنية استعدادا لعرض فيلم « بادمافات»

شددت الشرطة الهندية في عدة ولايات من إجراءاتها الأمنية خارج دور السينما اليوم الأربعاء، عقب أن هددت جماعات هندوسية بتكثيف احتجاجاتها بسبب عرض فيلم " بادمافات " المثير للجدل.

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي تدور قصته حول ملكة هندوسية من راجستان تعود للقرن الرابع عشر وحاكم مسلم، يقوم بمهاجمة مملكتها للفوز بها، غدا الخميس.

ويتردد أن بادمافاتي قامت بإلقاء نفسها في النار مع المئات من السيدات بدلا من أن يقوم الحاكم المسلم بأسرهن.

وتقود جماعة راجبوت كارني سينا الاحتجاجات ضد الفيلم، حيث تقول إنه يحرف التاريخ من خلال إظهار وجود حب بين الملكة التي تنتمى لمجتمعهم والحاكم المسلم، وهو ما نفاه القائمون على الفيلم.

وقالت الشرطة إن مجموعة من المتظاهرين أضرموا النار في درجات بخارية، وخربوا محال خارج مركز تجاري في أحمد آباد في ولاية جوجارات مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت شبكة ان دي تي في أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية أيضا في ولايتي هاريانا وماهاراشترا.

ووردت تقارير حول قيام متظاهرين بإغلاق الطرق في جورجاون، أحد ضواحي نيودلهي، حيث صدرت الأوامر بحظر تجمع المواطنين حتى الأحد المقبل.

وتم إغلاق قلعة شيتوره في راجستان، حيث كانت تعيش بادمافاتي، والتي تعد أحد مواقع التراث العالمي، كما جرى إلقاء القبض على بعض الأشخاص بعدما هددت مجموعة من السيدات من عرقية راجبوت بإضرام النار في أنفسهن مثل الملكة بادمافاتي إذا تم عرض الفيلم.