سفير مصر فى موسكو: وفد روسى يزور القاهرة لبحث استئناف الرحلات الشارتر

صرح سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، اليوم، بأن وفدًا روسيًا ينوى زيارة مصر فى شهر إبريل القادم لإجراء مفاوضات بشأن استئناف الرحلات الشارتر بين مصر وروسيا.

وقال نصر فى مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، «اتفقنا مع زملائنا الروس على بدء المفاوضات بشأن عودة الرحلات الشارتر (الطيران العارض) بين البلدين فى إبريل القادم»، مشيرًا إلى أن وفدًا روسيا يخطط لزيارة القاهرة خلال تلك الفترة لإجراء مفاوضات حول هذا الشأن.

وفيما يتعلق بوضع تاريخ محدد لعودة الطيران الشارتر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، أوضح السفير نصر أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد، لكنه أبدى تطلعه لفتح الخطوط الجوية بين البلدين بشكل كامل فى المستقبل القريب.

وتابع: «إن الخطوط الجوية بين مطارى شرم الشيخ والغردقة وبقية دول العالم لم تنقطع قط، ومع ذلك تواصل مصر جهودها لرفع المستوى الأمنى داخل مطارات المدينتين».

وأوضح نصر أن شركة مصر للطيران وشركة «آيروفلوت» الروسية انتهتا من الاستعدادات اللازمة لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تنوى تسيير 3 رحلات أسبوعيا، بينما تخطط «آيروفلوت» لتسيير رحلتين أسبوعيًا.

كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وقع، الشهر الحالى، مرسوما يقضى باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة فقط، على أن تبدأ الرحلة الأولى على متن الخطوط الروسية «أيرفلوت» الشهر القادم.