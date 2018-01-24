مسئولة كردية: مقتل 20 شخصا في الهجوم التركي على عفرين

كشفت هيفي مصطفى الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في مدينة عفرين السورية عن مقتل 20 شخصا الثلاثاء غالبيتهم من المدنيين جراء القصف التركي.



واتهمت مصطفى، في تصريح خاص لقناة «الحرة» الأمريكية الليلة، تركيا باستهداف المدنيين بغية تهجيرهم من قراهم وفتح المجال لاجتياح بري، نافيا أن تكون القوات المدعومة من تركيا قد تجاوزت شبرا واحدا من المدينة.



ولفتت إلى أن تركيا تشن هجوما بريا وجويا على جبهات في القرى الحدودية، مشيرة إلى تحرك حذر من قبل القوات التركية في مركز المدينة.



من جانبها، أكدت الناطق باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية، نوري محمود، أن الجيش التركي لم يستطع حتى الآن التقدم في جبهات عفرين، لافتة في الوقت ذاته إلى قدرة سكان المدينة على التصدي لأي هجوم.



وقالت في تصريح مماثل إن القوات المدعومة من تركيا تحاول فتح ثغرة في تحصينات عفرين إلا أن ذلك يجابه برد حاسم، مشيرة إلى أن طائرات الجيش التركي تستهدف المدنيين والنازحين.



وتأتي تلك التصريحات في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة شمال سوريا حالة النفير العام دفاعا عن عفرين، وذلك بعد أربعة أيام من الهجوم التركي على المنطقة.