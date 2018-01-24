ترامب يجري مباحثات مع ماي ونتنياهو في منتدى دافوس

من المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة حضوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لإجراء مباحثات مع حلفائه السياسيين.

وقال البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه من المقرر أن يلتقى ترامب برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد وصوله دافوس غدا الخميس. بعد ذلك سوف يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المرجح أن تهيمن قضايا مثل التهديد النووي الكوري الشمالي والتطورات الأخيرة بشأن إيران على أجندة المباحثات بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الدولي.

ومن المقرر أن يلقى ترامب، الذي تعارض سياسته " أمريكا أولا" قيم المنتدى المتمثلة في العولمة والمسؤولية المشتركة، كلمة خلال المنتدى بعد غد الجمعة.

وقبل أن يلقى كلمته، سوف يلتقى ترامب برئيس رواندا بول كاجامي، والرئيس السويسري آلان بيرسيه. ومن المتوقع أن تركز هذه المباحثات على القضايا الاقتصادية.