«ترامب» يصل الخميس إلى دافوس على رأس وفد أمريكي كبير

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى دافوس للاشتراك في فعاليات المنتدى العالمي السنوي بسويسرا.

وذكرت شبكة «إيه بى سي نيوز» الإخبارية الأمريكية أن ترامب سوف يترأس خلال هذه الزيارة وفدا أمريكيا كبيرا مكونا من 10 أشخاص من الوزراء والعاملين بالبيت الأبيض، مشيرة إلى أنه يعتبر أكبر وفد أمريكي يشارك في فعاليات المنتدى السنوي الذي يقام في مدينة دافوس السويسرية.

وفي السياق نفسه، نظم قرابة 3000 شخص مظاهرة، في مدينة دافوس احتجاجا على اشتراك ترامب في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي.

وذكرت الشبكة أن المشاركين في المظاهرة أكدوا أن ترامب شخص لا يحظى بالترحيب في دافوس بسبب سياساته التجارية وتغريداته المثيرة للجدل.

كان ستيف منوشين وزير الخزانة الأمريكي، الذي كان أول المسئولين الأمريكيين وصولا إلى دافوس، قد أكد أن ترامب مصمم على المنافسات الأجنبية غير العادلة، على حد وصفه.

وأشار إلى أن فرض رسوم جمركية كبيرة، وصلت إلى 50%، على الغسالات وأجهزة الطاقة الشمسية المستوردة يأتي ردا على السلوك غير اللائق من جانب شركاء الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى الصين وكوريا الجنوبية اللتين أعربتا عن احتجاجهما إزاء هذا الإجراء الأمريكي.