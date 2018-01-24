محكمة أوروبية ترفض فيلم «فاك يو جوته» لكونه مبتذلا

حكمت محكمة أوروبية اليوم الاربعاء بأن شركة إنتاج سينمائي ألمانية لا يمكن أن تحصل على العلامة التجارية "فاك يو جوته" وهو اسم فيلم حظي بشعبية في ألمانيا، لاغراض ترويجية، قائلة إن الاسم مبتذل ويمكن أن يسبب إساءة.

والجزء الثالث من كوميديا الغرفة الدراسية حتى الان أكثر فيلم ألماني ناجح في عام 2017، حيث اجتذب حوالي ستة ملايين مشاهد سينمائي.

وسعت شركة الانتاج "قسطنطين" لان تحصل على علامة تجارية للاسم الالماني للسلع اليومية، مثل منتجات العناية بالجسم ومجوهرات وأدوات مكتبية وألعاب أو أغذية أو مشروبات .

لكن مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الاوروبي رفض الطلب، قائلا إن الاسم ينطق مثل لفظ انجليزي فاحش ، كما أنه بمثابة إهانة بعد الوفاة للمؤلف الالماني الشهير ، يوهان فولفجانج فون جوته.

واستأنفت شركة الانتاج "قسطنطين" القرار أمام محاكم الاتحاد الاوروبي.

ورفض قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج الاستئناف، مؤكدين قرار مكتب الملكية الفكرية.