محكمة برازيلية تؤيد الحكم على لولا دا سيلفا وإدانته بالفساد

أيدت محكمة برازيلية، اليوم الأربعاء، إدانة بالفساد وحكما بالسجن لمدة تسعة أعوام ونصف العام بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد أيد اثنان من القضاة الثلاثة الحكم بالإدانة في قرار يحظر على لولا المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي كان من المتوقع أن يفوز بها.

ولم يصوت بعد القاضي الثالث في محكمة الاستئناف في مدينة بورتو أليجري جنوب البلاد، إلا أن صوته لن يغير النتيجة.

وحكم على لولا بالسجن لمدة تسعة أعوام وستة أشهر في يوليو الماضي، بسبب قيام شركة تسعى لعقود حكومية بتجديد منزل خاص به مطل على الشاطئ وهي قضية مرتبطة بفضيحة الفساد الكبيرة في شركة لافا جاتو في شركة بتروبراس النفطية الحكومية.