طعيمة وبهجت قمر وتامر حسين يكشفون عن أعمالهم في ألبوم حماقي الجديد

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام عن مشاركته بأغنيتبن في ألبوم محمد حماقي الجديد "كل يوم من دة"، وهما "عاش من شافك"، "وبقيت معاه"، من كلماته، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع تميم.



كما يشارك الشاعر أمير طعيمة، في ألبوم حماقي بـ 5 أغاني هي: "عيوني سهرانة" من كلماته، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، "من البداية" ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "قدام الناس"، ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع تميم، و"راسمك في خيالي" ألحان محمد النادي، وتوزيع رامي سمير، و"قالوا عنك" ألحان مدين، وتوزيع توما.



كما تعاون حماقي مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في الألبوم بـ 6 أغاني وجميعها على الوجه a والذي يضم 10 أغاني حيث يضم الألبوم بوجهيه على 20 أغنية.



جدير بالذكر أن البوم حماقي الجديد مقرر طرحه اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرا.