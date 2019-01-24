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إجلاء مئات المتفرجين من دار سينما في روما بسبب فئران نافقة

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 10:44 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 10:44 م

تم إجلاء نحو 700 شخص من دار سينما متعددة في وسط روما بعد العثور على فئران نافقة في المبنى، حسبما أفادت تقارير إعلامية متعددة اليوم الخميس.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا ووسائل إعلام أخرى، إن دار سينما بربريني كانت تعرض في حفلتها الصباحية لطلبة المدارس الثانوية ، فيلما وثائقيا عن القوانين المعادية للسامية التي صدرت في حقبة الفاشية في إيطاليا.

ولاحظ الطلاب أن القوارض النافقة وقعت في مصيدة للفئران ، ونبهوا معلميهم، وتدخلت شرطة البلدية وأغلقت السلطة الصحية المحلية دار السينما.

وجاء الرد على المكالمات الواردة إلى سينما بربريني، التي تقع بالقرب من شارع فيا فينيتو الشهير ونافورة تريفي، برسالة مسجلة تشير إلى أن المكان مغلق اليوم "لأسباب فنية".

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