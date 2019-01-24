الاتحاد الأوروبي: مساعداتنا المالية لتونس فاقت 300 مليون يورو في عام واحد

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، عن حزمة مساعدات "قياسية" لتونس بلغت 305 مليون يورو في عام واحد ضمن الآلية الأوروبية للجوار.

وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي الكبير من أجل خلق فرص أفضل للشباب التونسي وإتاحة مناخ أعمال أكثر ازدهاراً وجاذبية وتعزيز قدرات الإدارات المحلية لتحسين ظروف عيش السكان المحليين.

ويعتبر الاتحاد داعما شريكا وأساسيت لتونس التي تواجه صعوبات اقتصادية رافقت انتقالها السياسي منذ عام 2011. وقد زادت المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي في برامج التعاون مع تونس منذ هذا العام إلى مستوى الضعف.

وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "إن التزامنا إزاء المجتمع التونسي وعزمنا على دعم التدابير التي تساعد الشباب التونسي على إيجاد عمل أو العمل لحسابه الخاص أمر واضح".

وأضاف هان "إن دعم الأنشطة التي تعزز النمو الاقتصادي وتحدث المزيد من فرص العمل يحظى بأولوية قصوى في برنامج المساعدة الذي تم اعتماده مؤخراً لفائدة تونس والذي تبلغ قيمته 305 مليون يورو، وهو أعلى مبلغ تم رصده لتغطية سنة واحدة".

وتشمل التمويلات تحسين الاندماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للشباب التونسي، وتقليص التفاوت بين الجهات ودعم اللامركزية وإصلاح الإدارة.

وتواجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مشكلات ترتبط بملف الهجرة غير الشرعية وحرية التنقل، لا سيما مع تصاعد عمليات ترحيل التونسيين المقيمين بغير الصيغ القانونية في عدد من دول الاتحاد مثل ألمانيا وإيطاليا على وجه الخصوص.

وتطالب تونس بدعم مالي واقتصادي أكبر من شريكها الأوروبي وتسهيل تنقل الكفاءات وتخفيف القيود على الهجرة النظامية.