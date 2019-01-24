«بوتين» يؤكد لرئيس فنزويلا دعم موسكو للسلطات الشرعية في بلاده

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي مادورو، أكد فيه على دعم موسكو للسلطات الشرعية، وجهود الحل السلمي في فنزويلا، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس.

وأعلن أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد، أمام حشدًا كبيرًا من المحتجين على الرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

وكان «مادورو» قد أدى اليمين الدستورية، قبل أيام، لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025، وذلك بعد انتخابات جرت في مايو الماضي، وسط رفض واسع لنتائجها محليًا ودوليًا.



