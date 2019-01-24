قال الدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا، إن الأكاديمية احتفلت اليوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بإطلاق النسخة العربية للعلوم حتى عام 2030، لأول مرة باللغة العربية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن التقارير التي تصدر عن اليونيسكو، كانت تصدر دائمًا بلغات غير العربية، ما يتناقض مع إتاحة المعلومات والشفافية، موضحًا أن هذه الإتاحة لا تعني وضعها على الإنترنت بلغات محددة ولكن إتاحتها للمجتمع العالمي باللغة التي يفهمها.

وأوضح أن الهدف من ترجمة التقرير هو إتاحة المعلومات للمجتمع المصري والعربي، والحصول على المعلومة من المصدر، بالإضافة إلى دعم اللغة العربية، متابعًا: «لو أن أبناء اللغة العربية لم يدعموها فمن يفعل إذًا».

من جانبه، قال الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا، إن التقرير يقترح سياسات وتوجهات، لكن يبقى الأمر منوطًا بصناعة القرار في كل دولة، واستخدام ما يلائم من التقرير لدفع عجلة العلوم والتنمية الإنسانية.